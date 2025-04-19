Fenomenlerin tartışması cinayetle bitti

Fatih'te korkunç bir cinayet yaşandı. Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra, önce bileklerini kesti ardından evden kaçtı. Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kırav'ın komşusunun bilgisine başvuruldu. Elif Kırav'ın olayın yaşandığı adreste anne ve babası ile birlikte ikamet ettiğini, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağırışma seslerinin geldiğini söyledi. Ekipler tarafından izlenen kamera görüntüleri ve tanık beyanlarından şüphelinin Sevil Akdağ olduğu tespit edildi. Akdağ, Esenyurt'ta kaldığı adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'ALKOLLÜYDÜM' İTİRAFI

Şüpheli Akdağ ilk ifadesinde, Kırav ile ile arkadaş olduklarını, gece sıralarında dışarda alkol aldıklarını ve daha sonrasında eve geçip alkol almaya devam ettiklerini söyledi. Sabah saatlerinde ise aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını belirten Akdağ, arkadaşının kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve daha sonra birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığından dolayı bir şey hatırlamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sevil Akdağ tutuklandı. Elif Kırav'ın cenazesi ise Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.