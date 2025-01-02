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Giriş Tarihi: 2.1.2025 22:38 Son Güncelleme: 2.1.2025 23:22

Ferdi Tayfur’un cenaze töreni belli oldu!

Arabesk müziğin öncü isimlerinden olan Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü AKM'de cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Ferdi Tayfur’un cenaze töreni belli oldu!

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, Tayfur için düzenlenecek cenaze programı da netleşti.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

YENİKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ferdi Tayfur’un cenaze töreni belli oldu!
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