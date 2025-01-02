Ferdi Tayfur’un cenaze töreni belli oldu!

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, Tayfur için düzenlenecek cenaze programı da netleşti.
AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.