Ferdi Tayfur’un cenaze töreni belli oldu!

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, Tayfur için düzenlenecek cenaze programı da netleşti.