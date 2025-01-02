Ferdi Tayfur’un kızından duygusal paylaşım

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris Adaköy Mahallesinde evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti. Ünlü sanatçının acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan son dakika açıklama geldi. Ferdi Tayfur'un fotoğrafını paylaşan kızı Tuğçe Tayfur, ağlama emojisini kullandı. Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyordu. Ünlü sanatçı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak Ağustos ayında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ayrıca, kızının şarkılarını okumasını da istemediğini ifade etmişti.