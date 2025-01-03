Ferdi Tayfur’un Marmaris’teki evinde sessizlik hakim

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris Adaköy Mahallesinde evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

FERDİ TAYFUR YENİKÖY'DE DEFNEDİLECEK

Ünlü sanatçının acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Tayfur'un ölümünden sonra nerede defnedileceği ile ilgili yakınlarından ve avukatından henüz net bir açıklama yapılmadı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan son dakika açıklama geldi. Ferdi Tayfur'un fotoğrafını paylaşan kızı Tuğçe Tayfur, ağlama emojisini kullandı. Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un nerede defnedileceğini açıkladı. Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedileceğini belirtti.

Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyordu. Ünlü sanatçı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak Ağustos ayında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ayrıca, kızının şarkılarını okumasını da istemediğini ifade etmişti.

MARMARİS'TEKİ EVİNDE SESSİZLİK HAKİM

Ferdi Tayfur'un Adaköy'deki Cennet Adasındaki evinde sessizlik hakim oldu. Karadan ulaşımın zor olduğu evde, Tayfur'un yakını bulunmazken sadece bekçinin olduğu görüldü. Ayrıca, Tayfur'un çok sevdiği köpeğinin yas tutar gibi sesleri duyuldu.