Fergani’nin 6. uydusu uzayda

Baykar'ın geliştirdiği 6. deneme uydusu FRG-100D4 uzaya gönderildi. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Bandwagon-5 görevi kapsamında uzaya fırlatılan uydu 63 dakikada 590 km irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti. Tamamen milli olarak geliştirilen tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU, GNSS alıcısı, yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi gibi kritik bileşenler kullanılan uydu, ileri görevler için yapay zeka destekli bir bilgisayar da bulunduruyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen uydu, gelişmiş navigasyon ve genişbant haberleşme faydalı yükleriyle Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi'nin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör