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Giriş Tarihi: 27.8.2024 05:01

Festivalde çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde düzenlenen festivalde Veysel Sarı kavga ettiği Mehmet Turhan'ı (30) bıçaklayarak öldürdü

DHA
Festivalde çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Gölpark mevkisinde meydana geldi. İlçede düzenlenen festivale katılan Veysel Sarı ve Mehmet Turhan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Sarı, bıçakla Turhan'ı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Turhan, kaldırıldığı Çamoluk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sorgu işlemleri sonrası sevk edildiği adliye çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Festivalde çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü
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