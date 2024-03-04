Fethi Sekin’in şehit edildiği yer anıt haline getirildi

Fethi Sekin'in şehit edildiği alan, bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çalışması ile kapatılarak anıt haline getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu vesile ile şehitlerimiz Fethi Sekin ve Musa Can ile birlikte tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.' denildi.