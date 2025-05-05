Fethiye 3. Mustafa Kiremitli yağlı güreşlerinde başpehlivanlıgı Feyzullah Aktürk kazandı

Başkanlarından Mustafa Kiremitli'nin anısına düzenlenen organizasyona 67'si başpehlivan olmak üzere 1013 güreşçi katıldı.Heyecanlı çekişmeli ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde yaklaşık bir saat süren finalde Antalya Kumluca'lı Orhan Okulu'yu yenen Feyzullah Aktürk başpehlivanlığı kazandı.Güreş ağalığı için 4 kişinin yarıştığı açık arttırmayı 7 milyon 548 bin lira bedelle yılın ağası iş insanı Bayram Kiremitli'nin oğlu merhum Mustafa Kiremitli'nin torunu Batuhan Kiremitli kazandı.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Bu yılda güreşlere yoğun ilginin olduğunu belirterek' Mustafa Kiremitli yağlı güreşlerini geleneksel hale getireceğiz' ifadelerini kullandı. Güreşlerde başpehlivanlık kuraları öncesi dev Türk bayrağı açılırken güreşleri yaklaşık 25 bin kişi izledi.