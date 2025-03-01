Fethiye’de firari FETÖ’cü yakalandı

Muğla'da FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Fethiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğince 28 Şubat'ta yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Hakkari İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.