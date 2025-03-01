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Giriş Tarihi: 1.3.2025 22:26 Son Güncelleme: 2.3.2025 00:34

Fethiye'de firari FETÖ’cü yakalandı

Fethiye’de FETÖ silahlı terör örgütü mensubu olmaktan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de firari FETÖ’cü yakalandı

Muğla'da FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Fethiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğince 28 Şubat'ta yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Hakkari İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Fethiye'de firari FETÖ’cü yakalandı
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