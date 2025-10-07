Haberler Yaşam Haberleri Fethiye kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi seyir halindeki kepçeye arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cibi yaşamını yitirdi.

Fethiye Çevre Yolu Karagedik Mahallesi mevkiinde, üst geçit yakınlarında Hüseyin Mutlu Cibi idaresindeki motosiklet, seyir halinde ilerleyen bir kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Cibi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cibi'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

