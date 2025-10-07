Fethiye kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye Çevre Yolu Karagedik Mahallesi mevkiinde, üst geçit yakınlarında Hüseyin Mutlu Cibi idaresindeki motosiklet, seyir halinde ilerleyen bir kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Cibi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cibi'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.