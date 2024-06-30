Fethiye’de 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi 53 yaşındaki Şükrü Aysu ile kayınvalidesi 52 yaşındaki Adile Aysu'yu Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde dün, tabancayla vurarak öldürmüştü. Şüpheli daha sonra başka villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.