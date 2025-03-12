Fethiye’de acı olay! 5 yaşındaki Kutay yaşam mücadelesini kaybetti

Fethiye Kargı Mahallesi'nde 23 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Kutay Gökçe ağır yaralandı. İddiaya göre, küçük çocuk 55 yaşındaki dedesi Ö.Ç. ve 28 yaşındaki annesi S.G. tarafından, dayısına misafirliğe gittikleri sırada araçta bırakıldı. Henüz bilinmeyen bir sebeple araçta çıkan yangında Kutay Gökçe ağır yaralanmıştı. Olayı fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın söndürülse de minik Kutay, alevlerin ortasında hayatta kalma mücadelesi verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kutay Gökçe, 18 gün süren yaşam savaşı verdi. Gökçe, tüm müdahalelere rağmen hayatta tutunmayı başaramadı. Kutay'ın ölümü ailesini ve sevenlerini kahretti.