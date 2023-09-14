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Giriş Tarihi: 14.9.2023 11:18 Son Güncelleme: 14.9.2023 11:47

Fethiye’de cinayet gibi kazanın faili yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Murat Erdoğan, tartıştığı amcasının oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan'ın üzerine pikap sürdü. Olayda pikabın altında kalan Bilal Erdoğan yaşamını yitirirken, Fatma Erdoğan ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Murat Erdoğan, Denizli’de yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de cinayet gibi kazanın faili yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha'da akıllara durgunluk veren cinayet gibi bir kaza yaşandı. Karaçulha Mahallesi yaş sebze ve meyve halinde Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında bir iş yerinde alacak verecek meselesinden yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat Erdoğan, bir süre sonra aracıyla yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı. Pikaptaki Murat Erdoğan'ı gören Bilal Erdoğan'ın eşi Fatma Erdoğan, iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu.

Murat Erdoğan ise kullandığı pikapla önce Fatma Erdoğan'a çarptı, ardından Bilal Erdoğan'ın üzerine aracını sürerek ezdi. Yerde sürükledikten sonra çevredekilerin gözleri önünde bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma Erdoğan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Murat Erdoğan'ın, kamyonetiyle Bilal Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Murat Erdoğan'ın kullandığı güzergahı tespit eden güvenlik güçlerinin takibi sonucu Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin ardından Fethiye'ye gönderileceği öğrenildi. Daha önceden birkaç dosyadan hüküm giyen ve cezaevinden çıkan Murat Erdoğan'a kasten adam öldürme suçundan soruşturma açıldı.

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Fethiye’de cinayet gibi kazanın faili yakalandı
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