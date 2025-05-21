Fethiye’de cinayet soruşturmasında 3 tutuklama! 1 kişi serbest bırakıldı

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde İbrahim Solak, evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K.'yı Manisa'da gözaltına aldı.
Manisa'da tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Rabia G., Sefer K. ve Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağmur A. ise serbest bırakıldı.