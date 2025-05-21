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Giriş Tarihi: 21.5.2025 14:42 Son Güncelleme: 21.5.2025 14:58

Fethiye’de cinayet soruşturmasında 3 tutuklama! 1 kişi serbest bırakıldı

Fethiye’de tabancayla vurularak öldürülen İbrahim Solak’ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de cinayet soruşturmasında 3 tutuklama! 1 kişi serbest bırakıldı

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde İbrahim Solak, evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K.'yı Manisa'da gözaltına aldı.

Manisa'da tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Rabia G., Sefer K. ve Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağmur A. ise serbest bırakıldı.

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Fethiye’de cinayet soruşturmasında 3 tutuklama! 1 kişi serbest bırakıldı
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