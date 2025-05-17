Fethiye’de dolandırıcılık operasyonu! Altın ve silah ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Zincirleme Şekilde Dolandırıcılık", "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, Fethiye'de de çalışma yapıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet kayıtsız kurusıkı tabanca, bir adet tüfek, otuz adet kurusıkı tabanca fişeği ve on beş adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda üç yüz yirmi bir gram külçe altın, çeşitli ebat ve modellerde on bir adet altın bilezik, iki adet kaşe, dokuz yüz sekiz bin sekiz yüz Türk lirası nakit para, yirmi bir adet elektronik cihaz, üç adet hard disk, altı adet flash bellek, iki adet mini film kaset ve yirmi yedi adet DVD/CD bulundu.

Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.