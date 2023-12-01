Fethiye’de dolmuş şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti

Fethiye'de 28 nolu Yeni evler Çalıca Minibüs hattında yaklaşık 2 aydır dolmuş sürücülüğü yapan Turgay Ulusoy(59), minibüsün içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fethiye'nin Antalya yolu üzeri Gökalan mevkiinde bulunan Tüvtürk Fethiye tesisleri otoparkında minibüsün içinde adeta baygın vaziyette sürücüyü gören vatandaşlar, 112 Acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri minibüsün içindeki şahsın minibüs şoförü Turgay Ulusoy olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulusoy'un muhtemel kalp krizi sonucu vefat ettiğini belirledi.

Olaya Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri el koydu. Ulusoy'un kalp rahatsızı olduğu ileri sürülürken, olay yerine gelen ekiplerin elinde kalp rahatsızlığı ile ilgili hapının olduğunu da tespit etti. Olayın duyulmasının ardından Yeni evler Çalıca minibüsçüleri ve diğer dolmuş sürücüleri sevilen bir sima olan Turgay Ulusoy'un vefatından dolayı büyük üzüntü yaşadılar.

Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar, "Sürücü arkadaşımızın vefatını büyük üzüntü içinde öğrendik. 2 aydan bu yana Yeni evler Çalıca Minibüs hattında görev yapan sürücümüzün vefatı bizleri de üzdü. Turgay Ulusoy'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.