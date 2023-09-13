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Giriş Tarihi: 13.9.2023 17:39 Son Güncelleme: 13.9.2023 18:36

Fethiye’de feci görüntüler! Kaza değil cinayet! Ağabeyinin eşini ezerek, sürükledi

Fethiye Karaçulha’da akıllara durgunluk veren cinayet gibi bir kaza yaşandı. Pikapla seyir halinde olan M. E., aralarında husumet olduğu öğrenilen ağabeyinin eşi Fatma Erdoğan’a çarparak ezdi. Çevredekilerin gözleri önünde kadını ezdikten sonra sürükleyen M. E., bölgeden uzaklaştı. Yaşlı kadının ağır yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de feci görüntüler! Kaza değil cinayet! Ağabeyinin eşini ezerek, sürükledi

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha'da akıllara durgunluk veren cinayet gibi bir kaza yaşandı. Caddede pikapla seyir halinde olan M. E., aralarında husumet olduğu öğrenilen ağabeyinin eşi Fatma Erdoğan'na (55) çarptı. Çarpmasının etkisiyle yere yığılan Erdoğan'ı, çevredekilerin gözleri önünde ezerek sürükleyen M. E., çevredekilerin dur ihtarına rağmen bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, ağır yaralanan Erdoğan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Fethiye Cumhuriyeti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma açtığı ve firari sürücünün yakalama calismasinintitizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, F. Erdoğan'ın sürüklendiği gözler önüne serildi.

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Fethiye’de feci görüntüler! Kaza değil cinayet! Ağabeyinin eşini ezerek, sürükledi
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