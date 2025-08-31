Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de gece yarısı motosiklet kazası: 1 Ölü
Fethiye’de gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 01.30 sıralarında motosiklet sürücüsü Veli Günay, Cahit Beğenç Bulvarı ile 982 Sokak kavşağında direksiyon hâkimiyetini kaybederek düştü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Günay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

