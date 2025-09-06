Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de kaybolan Çinli turist ölü bulundu
Giriş Tarihi: 7.9.2025

Fethiye’de kaybolan Çinli turist ölü bulundu

Erdoğan CANKUŞ
Çin'den Muğla Fethiye'ye tatile gelen Xu Wenkai'nden (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi. 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu. Çinli turistin uçurumdan düştüğü tahmin ediliyor.
