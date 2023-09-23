Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de motosiklet kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:13 Son Güncelleme: 23.9.2023 23:28

Fethiye’de motosiklet kazası: 1 ölü

Fethiye'de seyir halindeyken devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de motosiklet kazası: 1 ölü

Fethiye'de seyir halindeyken devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Uğur Özgür (43) idaresindeki motosiklet Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Özgür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Özgür'ün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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Fethiye’de motosiklet kazası: 1 ölü
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