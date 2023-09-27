Fethiye’de motosikletler çarpıştı... Bir çocuk annesi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesi Osman Kaya bulvarında Mehmet Orhan(63) idaresindeki motosiklet anayolda seyrederken o sırada motosikletiyle Zehra Kılıçaslan'da(28) araçların dönmesi gereken kavşak yerine yayalar için yerden dönerek yolun karşısına geçmeye çalışırken Motosikletler Çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savrulurken vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli 1 çocuk annesi Zehra Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiği diğer sürücü Mehmet Orhan'ın ağır yaralandığı belirlendi. Sürücü Orhan Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken Zehra Kılıçarslan'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemeniz ardından devlet hastanesi morga götürüldü. Kaza ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Kaza anı çevre de bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.