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Giriş Tarihi: 4.9.2023 16:59 Son Güncelleme: 4.9.2023 17:44

Fethiye’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Fethiye’de, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda Kazak uyruklu Laziza Zhussupova idaresindeki otomobil, Osman Sülük'ün(80) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaşlı motosiklet sürücüsü Sülük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Sülük'ün motosiklet ile refüj arasından geçtiği ve ardından otomobilin çarptığı belirtildi.

Kaza ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Otomobil sürücüsü Laziza Zhussupova gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden Osman Sülük Hallaç Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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Fethiye’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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