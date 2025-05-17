Fethiye’de suça geçit yok! 11 şüpheli gözaltına alındı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yağma, kasten yaralama, fuhuşa teşvik ve aracılık etme, mala zarar verme ile uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlara karıştığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si yabancı uyruklu olup, Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bir şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.