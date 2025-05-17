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Giriş Tarihi: 17.5.2025 11:32 Son Güncelleme: 17.5.2025 12:01

Fethiye’de suça geçit yok! 11 şüpheli gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişi tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de suça geçit yok! 11 şüpheli gözaltına alındı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yağma, kasten yaralama, fuhuşa teşvik ve aracılık etme, mala zarar verme ile uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlara karıştığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si yabancı uyruklu olup, Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bir şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Fethiye’de suça geçit yok! 11 şüpheli gözaltına alındı
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