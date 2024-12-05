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Giriş Tarihi: 5.12.2024 20:45 Son Güncelleme: 5.12.2024 21:20

Fethiye’de trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Fethiye’de dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Anıl Berk Şahin, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Çamköy Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde dün akşam saatlerinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen ve olay yerinde hayatını kaybeden Anıl Berk Şahin için Fethiye Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, genç motosiklet sürücüsünün ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Şahin'in babasının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Anıl Berk Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

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Fethiye’de trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
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