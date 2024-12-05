Fethiye’de trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Çamköy Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde dün akşam saatlerinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen ve olay yerinde hayatını kaybeden Anıl Berk Şahin için Fethiye Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, genç motosiklet sürücüsünün ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Şahin'in babasının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Anıl Berk Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.