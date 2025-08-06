Fethiye’de trafikte dehşet: Çarptığı yayanın üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte insanlık dışı bir olay yaşandı. Çalış Plajı mevkiinde bir araç sürücüsü, yayaya çarptıktan sonra yaralı kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan kadın son anda aracın altından kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Fethiye'nin en yoğun turistik bölgelerinden biri olan Çalış Plajı çevresinde bir yayaya çarptı. Panikleyip kaçmak isteyen sürücü, yaralı kadının üzerinden tekrar geçmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı. Çevredeki vatandaşlar aracın önünü keserek durdurmaya çalıştı. Aracın altından son anda çıkarılan kadın ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Ancak polis ekipleri kısa sürede kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Kazaya karışan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.