Fethiye’de yamaç paraşütü dehşeti! Eğitim uçuşu sırasında kayalıklara düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 900 metre pistinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla Babadağ'a gelen Aleksandr Kishenet (37), tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalık bölgeye sert iniş yaptı.