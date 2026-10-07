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Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:23

Fethiye'de yamaç paraşütü dehşeti! Eğitim uçuşu sırasında kayalıklara düşen kadın hayatını kaybetti

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana gelen olay yürekleri burktu. Eğitim uçuşu gerçekleştirmek için ilçeye gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu şahıs, tekli (single) uçuş sırasında kayalıklara sert iniş yapması sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Fethiye’de yamaç paraşütü dehşeti! Eğitim uçuşu sırasında kayalıklara düşen kadın hayatını kaybetti
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Olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 900 metre pistinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla Babadağ'a gelen Aleksandr Kishenet (37), tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalık bölgeye sert iniş yaptı.

KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kishenet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından cenaze nakil aracı Babadağ'a geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kishenet'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FETHİYE

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Fethiye'de yamaç paraşütü dehşeti! Eğitim uçuşu sırasında kayalıklara düşen kadın hayatını kaybetti
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