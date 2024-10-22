Fethiye’de zincirleme kaza: 2’si ağır, 5 yaralı

Fethiye - Ölüdeniz karayolu Oluklu Mevkii'nde Ölüdeniz Mahallesi'nden Fethiye istikametine gitmekte olan Yakup Emre A. idaresindeki otomobilin bilinmeyen bir nedenle karşı şeritteki Yasin H. İdaresindeki araca sol yan kısmından çarptı. Bu otomobil çarpılmanın etkisiyle savrulup Ali Osman K. İdaresindeki araç ile kafa kafaya çarpışınca bu kez arkadan gelen Tolgay T. İdaresindeki araca çarptı. Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Kaza yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yakup Emre A. Ve Ali Osman K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobillerdeki Oğuzhan A., Serap A. ve Ezelnaz Ö. İse hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol kontrollü olarak trafiğe açık tutulurken soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yürütüyor. Kazada yaralanan sürücüler Yakup Emre A ve Ali Osman K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.