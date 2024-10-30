Haberler Yaşam Haberleri Fethiye'deki Cumhuriyet yürüyüşü coşkulu geçti
Giriş Tarihi: 30.10.2024 18:11 Son Güncelleme: 30.10.2024 19:01

Fethiye'deki Cumhuriyet yürüyüşü coşkulu geçti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Fethiye'de de coşkulu etkinliklerle geçti.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’deki Cumhuriyet yürüyüşü coşkulu geçti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Fethiye'de Özgecan anıtında başlayan ve Beşkaza meydanında sona eren Cumhuriyet yürüyüşüne büyük katılım oldu. Yürüyüşe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Gunsafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur ve diğer yetkililer ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve üyeleri ile STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Fethiye beş kaza meydanında Cumhuriyet konserinde Kurtalan ekspress sahne aldı. 2 saat süren bu konseri yine yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile izlerken vatandaşlar şarkılara da eşlik etti. Öte yandan Fethiye'de akşam saatlerinde de araç konvoyu gerçekleştirildi. Türk bayrakları ile süslenen araçlar şehirde' Cumhuriyet' turu attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye'deki Cumhuriyet yürüyüşü coşkulu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA