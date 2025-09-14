Fethiye’deki ev yangını kontrol altına alınıp söndürüldü

Amintas Kaya mezarları yakınındaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı şekilde müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın Fethiye'nin Kesikkapı mahallesi 121. Sokak'ta kiracı olarak bulunan F.B.'nin oturduğu tek katlı evde çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede evi sararken mahalle sakinleri de büyük bir panik yaşadı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Fethiye itfaiye Grup amirliği ekipleri ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.