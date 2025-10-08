Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’ye 223 kilogram yağış düştü
Giriş Tarihi: 8.10.2025 19:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4-7 Ekim tarihleri için yaptığı sağanak uyarısının ardından, Muğla’da 5 günlük yağış verileri açıklandı. En çok yağış Fethiye’de düşerken, Datça ise en az yağışı aldı.

Muğla'da 4 Ekim tarihinde başlayan gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlarda başta Fethiye olmak üzere Dalaman ve Seydikemer ilçeleri taşkın ve su baskınlarına maruz kalmıştı. 4-8 Ekim tarihleri arasında metrekareye en fazla yağış alan ilçe Fethiye oldu. Fethiye'de metrekareye toplam 223 kilogram yağış düştü. Fethiye'den sonra en çok yağış alan iller sırasıyla; Köyceğiz 209, Seydikemer 169.4, Marmaris 114, Ula Akyaka 97.3, Menteşe 86.4, Dalaman 76.4, Kavaklıdere 39.6, Yatağan 29.8, Milas 21.6, Bodrum 21,3 ve Datça 3.8 oldu.

