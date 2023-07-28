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Giriş Tarihi: 28.7.2023 17:50 Son Güncelleme: 28.7.2023 17:58

FETÖ finansör operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
FETÖ finansör operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga kapsamında, örgütün Kocaeli'de ki güncel ve finansal yapılanmasına operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 bin 250 Dolar, 900 Euro para ile birlikte FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış oldukları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, Örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin kendilerini gizlemek için yehova şahitlerinin kartını taşıdığı öğrenildi

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonrası ek gözaltı süresi alınan ve 3 gün boyunca lemleri devam eden şüphelilerden 4'ü ifadeleri sonrası serbest kalırken 10'u sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

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FETÖ finansör operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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