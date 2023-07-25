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Giriş Tarihi: 25.7.2023 18:23 Son Güncelleme: 25.7.2023 19:48

FETÖ finansör operasyonunda dikkat çeken detaylar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finans sağlayan   kişilere yönelik  başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyon ile ilgili  dikkat çeken yeni detaylara ulaşıldı.

ABBAS ÇAKAR
FETÖ finansör operasyonunda dikkat çeken detaylar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga kapsamında, örgütün Kocaeli'de ki güncel ve finansal yapılanmasına operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 bin 250 Dolar, 900 Euro para ile birlikte FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış oldukları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

KOPMALARI ÖNLEMEK İÇİN PARA DAĞITTILAR

Düzenlenen operasyonda, gözaltına alına kişilerin örgüt adına para topladıkları, bu paraları ise örgütten kopmaları önlemek için cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ile yakınlarına dağıttıkları ileri sürüldü. Ayrıca, şüphelerin kendi kimliklerini gizlemek amacıyla, hristiyan topluluğu olan Yehova şahitlerine katıldıkları ve ibadet üyelik kartları aldığı ileri sürüldü.

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FETÖ finansör operasyonunda dikkat çeken detaylar
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