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Giriş Tarihi: 11.1.2025 11:36 Son Güncelleme: 11.1.2025 11:38

FETÖ firarileri Gaybubet Evleri’nde yakalandı

FETÖ’nün Gaybubet Evleri’ne düzenlenen operasyonda dört FETÖ firarisi yakalandı. Sahte kimliklerle yakalanan FETÖ firarilerinin saklandıkları söz konusu adresleri başka kişiler adına kiraladıkları belirlendi.

Emir SOMER Emir SOMER
FETÖ firarileri Gaybubet Evleri’nde yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Gaybubet Evleri'ni deşifre etti. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sekiz Gaybubet Evi'ne eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ içerisinde "Yok olma, Bulunmama" ve "Güvenli Ev" anlamına gelen Gaybubet Evleri'nde saklanan dört FETÖ firarisi yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte kimlik kullandıkları tespit edilen FETÖ firarilerinin, saklandıkları söz konusu adresleri başkaları adına kiraladıkları, bu adreslerde deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun bir şekilde ikamet ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan FETÖ firarileri yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İki firarinin FETÖ içerisinde sözde "Abla" olarak faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

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FETÖ firarileri Gaybubet Evleri’nde yakalandı
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