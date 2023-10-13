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Giriş Tarihi: 13.10.2023 15:46 Son Güncelleme: 13.10.2023 15:46

FETÖ firarisi kadın saklandığı gizli bölmede yakalandı

Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Hacer Sevda Asanakutlu (53) saklandığı gizli bölmede bulunup, gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ firarisi kadın saklandığı gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hacer Sevda Asanakutlu'nun, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kadının kaldığı eve operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada Asanakutlu'yu evin kilerindeki rafların arkasına yaptırılan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

Evde yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Örgüte maddi destek sağladığı belirlenen Asanakutlu cezaevine gönderildi.

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FETÖ firarisi kadın saklandığı gizli bölmede yakalandı
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