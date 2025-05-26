FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair itirafçı beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, 'Bank Asya' hesapları olan ve özellikle fakülte yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunan kişilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 9 şüpheli emniyet personeli tespit edilmişti.

6'sının aktif, 2'sinin okul döneminde ilişiği kesilen ve 1'inin ihraç durumda olduğu belirlenen 9 şüpheli emniyet personeline yönelik İstanbul merkezli Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.



5 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa getirilen şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları gerekçesiyle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.



3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Firari şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.