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Giriş Tarihi: 25.9.2023 11:33 Son Güncelleme: 25.9.2023 11:35

FETÖ tuzağını polis bozdu

Rize’nin İyidere ilçesinde bir vatandaşı polisim diyerek FETÖ tuzağı ile dolandırmak isteyen 2 kişi yakalandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
FETÖ tuzağını polis bozdu

Rize'nin İyidere ilçe Emniyet amirliğine gelen ihbar üzerine dolandırıcı iki şahıs bir vatandaşa FETÖ tuzağı kurup dolandırmak isterken yakalandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde Emniyet mensuplarına gelen dolandırıcılık ihbarı sonucu İyidere Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kendisini Polis olarak tanıtan A.H.A isimli dolandırıcı FETÖ/PYD soruşturmasına takıldığını söylemesi üzerine aradığı kişiden 6 adet 22 ayar bilezik, 1 altın kelepçeli bilezik, 1 altın zinciri olan tam Reşat altın, 1 zincir ile birlikte altın kolye, 1 çift altın küpe, 1 altın fotoğraflı künye, 6 çeyrek altın, 3 yarım altın ve 5 bin TL nakit aldı. Polis ekiplerince kısa sürede tespit edilen A.H.A ve başka bir dolandırıcı kişiler yakalandı. Dolandırıcılar tarafından alınan altın ve diğer zimmet eşyaları ve nakit para sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından A.H.A isimli kişi tutuklanarak Kalkandere L tipi cezaevine gönderilirken, diğer kişi ise adlı kontrol şartı ile serbest kaldı.

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FETÖ tuzağını polis bozdu
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