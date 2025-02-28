FETÖ’cü firari astsubay sahte kimlikle yakalandı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda 'darbeye yardım etmek', 'anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılanan 307 sanıktan biri olan Astsubay Mehmet Ç, Ankara 24'ncü Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlünün sahte kimlikle farklı illere kaçtığı tespit edildi.
Sürekli adres ve kimlik değiştirerek 2 yıl boyunca kaçan Mehmet Ç, eşinin yakın bir akrabasının yaşadığı Bursa'ya geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin takibine takılan firari hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Hakkında hazırlanan evraklarla Adliyeye sevk edilen Mehmet Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.