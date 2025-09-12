FETÖ’cüleri deşifre eden isme silahlı saldırı: 7 kişi tutuklandı!

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 adet değişik çap ve markalarda fişek, balistik yelek, 2 kılıç/pala, 1 milyon 63 bin 400 Türk Lirası, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi. 7 şüpheli, ifadeleri sonrasında bugün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.