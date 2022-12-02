FETÖ’den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Sincan ve Etimesgut İlçelerinde suç örgütünün kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Ekipler, suç örgütünü 6 ay süreyle teknik ve fiziki olarak takibe aldı.