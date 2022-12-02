Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Sincan ve Etimesgut İlçelerinde suç örgütünün kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Ekipler, suç örgütünü 6 ay süreyle teknik ve fiziki olarak takibe aldı.
KADINLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR
İnsan ticareti yapan şebeke, ailevi ve ekonomik sıkıntılar yaşayanlar ile uyuşturucu madde bağımlısı kadınları ağlarına düşürdü. Örgüt, kiraladıkları dairelere yerleştirdikleri kadınları uyuşturucu maddeye alıştırtılarak kendilerine bağımlı hale getirdi.
FETÖ'den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı | Video
Para karşılığında anlaştıkları kişilere gitmek istemeyen kadınları ise; uyuşturucu madde vermemekle, sokağa atmakla ve başkalarının yanında veya tek başlarına çalışmakla tehdit edildi. Yanlarında çalışan yabancı uyruklu kadınların zorla pasaportlarını ellerinden alırken deport ettiririz tehdidi ile zorla fuhuş yaptırıldı.
FUHUŞ YAPTIRAN KADIN İHRAÇ FETÖ'CÜ ÇIKTI
Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından eş zamanlık 5 adrese düzenledikleri operasyonlar 9 kişiyi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 10 kadın örgütün elinden kurtarıldı. Örgüt üyelerinden astsubay Y.D.'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.