Video Yaşam FETÖ'den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı | Video
FETÖ'den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı | Video

FETÖ'den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı | Video

02.12.2022 | 10:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çok zor ama gurur verici; Çok özlüyorum | Video 00:35
Çok zor ama gurur verici; "Çok özlüyorum" | Video 02.12.2022 | 10:35
FETÖ’den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı | Video 00:21
FETÖ'den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı | Video 02.12.2022 | 10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 10:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 02.12.2022 | 10:26
Şişli’de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video 02:05
Şişli'de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video 02.12.2022 | 10:17
İstanbul’da kaçak göçmenlere ’evlerini kiralayanlara’ operasyon: 11 gözaltı | Video 00:43
İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı | Video 02.12.2022 | 09:54
Son Dakika: Sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı: Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım | Video 05:32
Son Dakika: Sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı: "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım" | Video 02.12.2022 | 09:55
Şişli’de seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı anı kamerada! 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:16
Şişli’de seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı anı kamerada! 1'i ağır 2 yaralı | Video 02.12.2022 | 09:36
Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü | Video 00:48
Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü | Video 02.12.2022 | 09:36
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı | Video 04:23
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı | Video 02.12.2022 | 09:00
Sakarya’da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video 01:02
Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video 02.12.2022 | 08:57
Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu: Tuvaletten uyuşturucu çıktı | Video 01:45
Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu: Tuvaletten uyuşturucu çıktı | Video 02.12.2022 | 08:57
Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar! O anlar kamerada | Video 04:12
Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar! O anlar kamerada | Video 02.12.2022 | 08:52
Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Uçak kazasında yaşamını yitiren Burcu Sağlam’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:12
Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Uçak kazasında yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2022 | 09:07
Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilen göçmen donarak hayatını kaybetti | Video 03:52
Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilen göçmen donarak hayatını kaybetti | Video 02.12.2022 | 09:00
Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 01:13
Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 02.12.2022 | 09:00
Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar | Video 04:12
Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar | Video 02.12.2022 | 08:52
İstanbul’da korkunç olay! Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu | Video 03:43
İstanbul’da korkunç olay! Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu | Video 02.12.2022 | 08:48
Nehirde sular çekildi, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar | Video 02:25
Nehirde sular çekildi, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar | Video 02.12.2022 | 08:48
Şırnak’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti | Video 00:56
Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti | Video 01.12.2022 | 20:06
Beylikdüzü’nde acı olay! Genç sevgililer kafa kafaya verip tek kurşunla intihar etti | Video 02:46
Beylikdüzü'nde acı olay! Genç sevgililer kafa kafaya verip tek kurşunla intihar etti | Video 01.12.2022 | 16:32

Ankara’da ağlarına düşürüldükleri kadınları uyuşturucu madde vererek bağımlı hala getiren suç örgütü, zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıkarken fuhuş yapmak istemeyenleri ise uyuşturucu madde vermemekle ve yabancı uyruklu kadınları da deport etmekle tehdit ettikleri ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerinin düzenlediği operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ağına düşen 10 kadın kurtarıldı. Şebeke içerisinde yere alan Y.D.’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle astsubaylık mesleğinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Sincan ve Etimesgut İlçelerinde suç örgütünün kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Ekipler, suç örgütünü 6 ay süreyle teknik ve fiziki olarak takibe aldı.

KADINLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR

İnsan ticareti yapan şebeke, ailevi ve ekonomik sıkıntılar yaşayanlar ile uyuşturucu madde bağımlısı kadınları ağlarına düşürdü. Örgüt, kiraladıkları dairelere yerleştirdikleri kadınları uyuşturucu maddeye alıştırtılarak kendilerine bağımlı hale getirdi.

Para karşılığında anlaştıkları kişilere gitmek istemeyen kadınları ise; uyuşturucu madde vermemekle, sokağa atmakla ve başkalarının yanında veya tek başlarına çalışmakla tehdit edildi. Yanlarında çalışan yabancı uyruklu kadınların zorla pasaportlarını ellerinden alırken deport ettiririz tehdidi ile zorla fuhuş yaptırıldı.

FUHUŞ YAPTIRAN KADIN İHRAÇ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından eş zamanlık 5 adrese düzenledikleri operasyonlar 9 kişiyi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 10 kadın örgütün elinden kurtarıldı. Örgüt üyelerinden astsubay Y.D.'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA