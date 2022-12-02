FETÖ'den ihraç astsubay kadınlara zorla fuhuş yaptırmış! 10 kadın çetenin elinden kurtarıldı | Video

Ankara’da ağlarına düşürüldükleri kadınları uyuşturucu madde vererek bağımlı hala getiren suç örgütü, zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıkarken fuhuş yapmak istemeyenleri ise uyuşturucu madde vermemekle ve yabancı uyruklu kadınları da deport etmekle tehdit ettikleri ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerinin düzenlediği operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ağına düşen 10 kadın kurtarıldı. Şebeke içerisinde yere alan Y.D.’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle astsubaylık mesleğinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Sincan ve Etimesgut İlçelerinde suç örgütünün kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Ekipler, suç örgütünü 6 ay süreyle teknik ve fiziki olarak takibe aldı.

KADINLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR

İnsan ticareti yapan şebeke, ailevi ve ekonomik sıkıntılar yaşayanlar ile uyuşturucu madde bağımlısı kadınları ağlarına düşürdü. Örgüt, kiraladıkları dairelere yerleştirdikleri kadınları uyuşturucu maddeye alıştırtılarak kendilerine bağımlı hale getirdi.

Para karşılığında anlaştıkları kişilere gitmek istemeyen kadınları ise; uyuşturucu madde vermemekle, sokağa atmakla ve başkalarının yanında veya tek başlarına çalışmakla tehdit edildi. Yanlarında çalışan yabancı uyruklu kadınların zorla pasaportlarını ellerinden alırken deport ettiririz tehdidi ile zorla fuhuş yaptırıldı.

FUHUŞ YAPTIRAN KADIN İHRAÇ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından eş zamanlık 5 adrese düzenledikleri operasyonlar 9 kişiyi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 10 kadın örgütün elinden kurtarıldı. Örgüt üyelerinden astsubay Y.D.'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.