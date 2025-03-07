FETÖ’den temizlendi TMSF’ye görevlendirildi: TMSF güvencesindeki “Maydonoz Döner” şube açmaya devam ediyor

"Maydonoz Döner" isimli yemek zincirine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş operasyon sonrası TMSF mahkeme kararıyla Maydonoz Döner'e kayyum olarak görevlendirilmişti.

TMSF GÜVENCESİYLE BÜYÜYOR

FETÖ'den arınan ve artık tamamen TMSF güvencesi altında olan "Maydonoz Döner" yeni şubeler açarak ve "franchise" bayilikler vererek büyümeye devam ediyor. 400'den fazla şubesi bulunan döner zincirinin 5 binden fazla çalışanı bulunuyor.

MART AYINDA DA YENİ ŞUBELER GELİYOR

Şubat ayında mahkeme kararıyla TMSF'ye emanet edilen marka, bu süre zarfında Türkiye'nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı. Mart ayında da büyüme hedefi doğrultusunda 400'ü geçen şube sayısını daha da artırmayı hedefleyen "Maydonoz Döner", her yeni şube açılışıyla istihdam yaratmaya, yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor. "Franchise" sistemiyle güçlü bir iş modeli sunan marka, girişimcilerden yoğun talep görüyor.

TMSF 2001 YILINDAN BERİ ŞİRKET YÖNETİYOR

TMSF, 2001 yılındaki ekonomik krizden bu yana medyadan modaya, tekstilden mobilyaya, hayvancılıktan madenciliğe kadar neredeyse her sektörde şirket yönetiyor. Zaman zaman "Devlet ne anlar şirket yönetmekten!" eleştirilerine muhatap olan Kurum, yönettiği şirketlerde eğer varsa öncelikle kayıt dışına son vererek SGK primlerinin ve vergilerin eksiksiz ödenmesini sağlıyor. Şüpheli iş ve işlemleri engelliyor. Sadece ciroya ve kâra odaklanmayarak, istihdamı artırmaya da çalışıp toplumsal fayda yaratmayı gözetiyor.



MECLİS, TMSF'YE YENİ GÖREV VERDİ, YENİ YETKİ VERMEDİ

5 Şubat 2025 tarihinde Meclis'ten geçen yeni yasal düzenlemeyle TMSF, özellikle "terörün finansmanı" ve "kara para aklama" ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen şirketlerde de mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirilebiliyor. Bu yeni görevini yaparken de Bankacılık Kanunu'nun verdiği, hâlihazırdaki yetkilerini kullanabiliyor. TMSF konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında bu detaya dikkat çekerek, "olağanüstü yeni yetkiler verildi" iddialarını reddetmişti.