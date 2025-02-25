FETÖ’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1'i mahrem imam, 1'i görevde 4'ü daha önce ihraç, emekli edilmiş 5 subay,

7'si ihraç edilmiş astsubay, 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 şüpheliye operasyon düzenlendi.

FETÖ'NÜN FİNANS YAPILANMASINDA ÇIKTI

Şüphelilerin, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenirken örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

SABİT HATLARLA MAHREM İMAMLARLA İLETİŞİM

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullandıkları tespit edilen şüphelilerin bu şekilde sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.