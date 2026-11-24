Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. KOM Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyeti mercek altına alındı.

20 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen 20 şüpheliye yönelik 24 Kasım'da Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin tamamı, gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.