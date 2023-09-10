“FETÖ’nün Ayfer ablasısın” dediler, 3,5 milyon TL dolandırıldı

Uzun yıllar eşi Mahmut ile birlikte İsveç'te çalışan Ayfer Çinkitaş 4 sene önce Adana'ya geldi. Yaşlı kadın 3 yıl önce eşini kaybetti. Yıllardır yurt dışında çalışan Cinkitaş bir süre önce kızlarına vermek için 200 bin TL ile 67 bin avroyu bankadan çekti.

Kendisini polis olarak tanıtan bir kadın, Ayfer Çinkitaş ile irtibata geçti. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen dolandırıcı, 'Adın FETÖ'nün Ayfer ablası olarak karışmış' diyerek yaşlı kadından paralarını incelenmek üzere vermesini, operasyon sonunda da paraların kendisine geri verileceğini söyledi.

Telefondaki dolandırıcıya inanan yaşlı kadın, bankadan çektiği bütün parayı evine gelen 1'i kadın 2 dolandırıcıya teslim etti. Ancak aradan 3 gün geçtikten sonra dolandırıcılar yaşlı kadını tekrar aradı ve bu sefer, 'Bankadaki altınları bakır ile değiştiriyorlar. O altınlarda da inceleme yapacağız' diyerek altınlarını istedi. Dolandırıcıların tuzağına bir kez daha düşen Çinkitaş, bankadaki 900 gram altınını aldı ve evine gelen dolandırıcıya teslim etti.

Ancak paraların ve altınların geri gelmemesi üzerine şüphelenen yaşlı kadın, apartman görevlisiyle birlikte 5 Eylül'de polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı kadın emniyette ifade verdiği sırada dolandırıcılar tekrar aradı ve 'Saat 15.00'da paranı geri getireceğiz' dedi. Ancak aradan günler geçmesine rağmen yaşlı kadının parası gelmedi.

Arayan kadının ses tonunun çok etkileyeceğini olduğunu belirten Çinkitaş gözyaşları içinde nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı: "Arayan kişi adın FETÖ'ye karışmış, sen 'FETÖ'nün Ayfer ablasısın' dedi. Kimliğin, her şeyin bizde var, bu dosya gizli kalacak ve birine söylersen seni 14 gün hapsederiz dedi. Çok etkileyici bir sesi vardı. Beni çok güzel konuşturdu. Ben paranın evde olduğunu kimseye demedim. Kilitli dolabım vardı, oraya koydum. Ancak bunlar beni aradı ve paraları vereceksin, FETÖ'nün parmak izi analizini yapacağız dediler. Hatta arayan kişi, 'Anneciğim seni GATA'ya götüreceğim, gözlerini yaptıracağım' bile dedi. Sonrasında da paraları gelen kişiye ver yoksa evine arama kararı çıkartırız biz gelip alırız deyince korktum. Eve geldim, 10 dakika geçmeden kapı çalındı ve 'Amirim altınları istiyor. Analiz yapılacak. FETÖ'nün izleri alınacak' dedi. Bende güvenip varımı yoğumu verdim. Günde 3-4 defa beni aradı. Kimseden görmediğim şefkati gördüm. Çok iyi davrandı. Paraları çocuklarım için biriktirmiştik. Paralarımı getirin. Onlar benim 60 senelik birikimimdi. Ben İsveç'te temizlik yaparak kazandım o paraları."

Polis yaşlı kadını dolandıranları arıyor.