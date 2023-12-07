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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:24 Son Güncelleme: 7.12.2023 11:37

FETÖ’nün Bylok’cu veteriner hekimi yakalandı

Adana polisi, 7 yıldır aranan FETÖ/PDY üyesi ve aynı zamanda Bylock yükleyicisi veteriner hekim Mehmet Akif Demirhan’ ı (36) saklandığı apartman dairesinde yakaladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
FETÖ’nün Bylok’cu veteriner hekimi yakalandı

Terör polisi, Mardin'de kamu kuruluşunda veterinerlik yapan ve hain darbe girişiminden sonra ihraç edilen, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıldır aranan Mehmet Akif Demirhan'ın Adana'da bir apartman dairesinde saklandığı tespit etti. Ekipler Demirhan'ın saklandığı Sarıçam ilçesindeki daireye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan firari terör örgütü üyesi emniyete götürüldü.

Sorgusu süren şüphelinin terör örgütünün askeri yapılanmanda abi olarak görev yaptığı, sözde hain darbe girişimi öncesi İzmir'deki askeri öğrencilerle toplantı gerçekleştirdiğini belirledi. Ayrıca şüphelinin örgütün mesajlaşma hattı Bylock'u kullandığı ve yükleyen kişi olduğu da ortaya çıkarken, talimatla Bank Asya'ya para yatırdığı da öğrenildi.

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FETÖ’nün Bylok’cu veteriner hekimi yakalandı
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