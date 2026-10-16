FETÖ’nün gaybubet evleri deşifre oldu! Milyonlarca liralık döviz ele geçirildi: 6 şüpheli gözaltında!

3 MİLYON TL'LİK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla 16 Ekim tarihinde önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda hedef konumundaki 5 şüphelinin tamamı yakalanırken, adreslerden birinde bulunan 1 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle toplam 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, firarilerin finansmanında ve kaçış organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 3 milyon 170 bin TL değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör