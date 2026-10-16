FETÖ’nün gaybubet evleri deşifre oldu! Milyonlarca liralık döviz ele geçirildi: 6 şüpheli gözaltında!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, örgütün firari mensuplarını gizlemek ve yurt dışına kaçırmak için kullandığı hücre evlerini deşifre etti.
GAYBUBET EVİNE OPERASYON
Emniyet güçlerinin yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmalarında; örgütün, firarilerin yakalanmasını önlemek amacıyla "gaybubet evi" adı verilen gizli adresler temin ettiği, bu evlerde kalanlara maddi destek sağlayarak örgüt içi irtibatı sürdürdüğü belirlendi.
ÜSKÜDAR'DAKİ HÜCRE EVİ DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturma detaylarında, haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 firarinin Üsküdar'da bir gaybubet evine yerleştirildiği tespit edildi. Hücre evinin kira, aidat, gıda ve giyim masraflarını karşılayan, firarilerin İstanbul'a getirilerek eve yerleştirilmesini sağlayan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılma sürecini organize eden 3 şüphelinin ise örgütün güncel yapılanması içinde aktif faaliyet gösterdiği saptandı.
3 MİLYON TL'LİK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla 16 Ekim tarihinde önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda hedef konumundaki 5 şüphelinin tamamı yakalanırken, adreslerden birinde bulunan 1 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle toplam 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, firarilerin finansmanında ve kaçış organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 3 milyon 170 bin TL değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.