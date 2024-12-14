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Giriş Tarihi: 14.12.2024 12:04 Son Güncelleme: 14.12.2024 12:07

FETÖ’nün il sorumlusuyla birlikte 8 şüpheli tutuklandı

Adana’da terör örgütü FETÖ’nün finans ayağına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Adana sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
FETÖ’nün il sorumlusuyla birlikte 8 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün finans yapısına yönelik başlattığı soruşturmada Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, 11 Aralık'ta terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI 6 KİŞİ ADLİ KONTROL

Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edilmişti. Adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ Adana il sorumlusu M.Y.'nin de olduğu 8 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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FETÖ’nün il sorumlusuyla birlikte 8 şüpheli tutuklandı
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