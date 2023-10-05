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Giriş Tarihi: 5.10.2023 01:51 Son Güncelleme: 5.10.2023 01:55

FETÖ’nün katalog evlilik imamı yurtdışına kaçarken yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgüt mensubu 11 şahıs Marmaris Bozburun açıklarında Yunanistan’a kaçarken yakalandı. Yakalananların arasında FETÖ'nün üniversite katalog evlilik imamının da olduğu tespit edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
FETÖ’nün katalog evlilik imamı yurtdışına kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY silahlı terör örgüt mensubu 11 şahıs, Marmaris Bozburun açıklarında yakalandı. Bir ihraç emniyet müdürü ve bir uzman doktor olmak üzere yakalanan kişiler içinde FETÖ'nün üniversite katalog evlilik imamının da olduğu tespit edildi.

Yakalanan Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın evinde yapılan aramada, 'muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan bir katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti.

Prof. Dr. Nesrin Gürsan (54), FETÖ yapılanması içerisinde 'katalog evlendirme programı' organize etmekten mahkum olmuştu.

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FETÖ’nün katalog evlilik imamı yurtdışına kaçarken yakalandı
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