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Giriş Tarihi: 30.8.2023 11:47 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:59

FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Konya’da yakalandı! Emniyet mahrem imamı ‘A vasfı’nda faaliyet gösteriyormuş

Ankara’da sürdürülen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan örgütün emniyet mahrem imamı Mehmet Şirin Çoban (41) Konya’da yakalandı. Örgütün Ankara emniyet mahrem yapılanmasında örgütsel faaliyetlerde bulunan ve bu birimde ‘A vasfı’nda yer alan Çoban'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

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FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Konya’da yakalandı! Emniyet mahrem imamı ‘A vasfı’nda faaliyet gösteriyormuş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında emniyet mahrem imamı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve yargılandığı Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan Mehmet Şirin Çoban'ın Konya'da saklandığını tespit etti. Merkez Karatay ilçesindeki adresi belirlenen Çoban, polisin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Mehmet Şirin Çoban'ın FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanmasında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, bu birimde 'A vasfı'nda yer aldığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Mehmet Şirin Çoban, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Konya’da yakalandı! Emniyet mahrem imamı ‘A vasfı’nda faaliyet gösteriyormuş
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