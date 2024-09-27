FETÖ/PDY firarisi Koza İpek Holding eski yöneticisi Kastamonu’da yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri her alanda çalışmalarına devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine geçen Koza İpek Holding eski yöneticisi M.Ş.'nin İnebolu ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs ekiplerin operasyonu sonucu İnebolu'da saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.